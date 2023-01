Hat ein Würstchen den Bruder-Zwist begünstigt?

Nicht erst seit der Veröffentlichung der Memoiren von Prinz Harry (38) hängt zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (40) der Haussegen schief, die Beziehung zwischen den beiden Söhnen von König Charles III. ist offenbar schon viel länger massiv belastet, als bisher bekannt war. So ist in der Autobiografie «Spare» etwa von der «Trauzeugenlüge» zu lesen. Harry galt bei der Hochzeit zwischen seinem Bruder und der damaligen Kate Middelton (41) offiziell als Trauzeuge und fuhr an diesem Tag mit seinem Vater in einem Bentley zur Westminster Abbey. Prinz Harry verriet nun, dass ein Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder schon damals dazu geführt habe, dass «Willy nicht wollte, dass ich eine Trauzeugenrede halte». Stattdessen seien die beiden engsten Freunde von Prinz William, James Meade und Thomas Van Straubenzee, seine Trauzeugen gewesen und hätten auch die Rede beim traditionellen Empfang gehalten.