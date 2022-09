Unterkunft des Gärtnermeisters zu vermieten

Wie wäre es mit der Queen als Nachbarin in Sandringham?

In Sandringham kann man jetzt in unmittelbarer Nähe der Queen Ferien machen. Auf ihrem Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk steht nun das Häuschen der Gärtnermeisters frei und kann auf Wunsch gemietet werden.