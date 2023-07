US-Präsident Joe Biden besucht König Charles auf Schloss Windsor

Joe Biden (80) wird König Charles III. (74) in Windsor besuchen. Der US-Präsident kommt für den Nato-Gipfel in Vilnius, Litauen, der am 11. und 12. Juli stattfindet, und für eine Konferenz in Finnland nach Europa. In Grossbritannien wird er neben Charles auch Premierminister Rishi Sunak (43) treffen.