Fühlen sich Charles und Camilla ausgeschlossen?

Eigentlich wäre damit alles gut, es gibt keine Skandale und Kate ist ein Royal, als sei sie in die Rolle hineingeboren worden. Auch mit ihren Schwiegereltern kommt sie bestens aus. Eigentlich. Denn wie die Dokumentation «When the Middletons Met the Monarchy» vom britischen Channel 5 nun enthüllt wurde, soll es des Öfteren zu Spannungen zwischen der dreifachen Mutter und dem König kommen. Der Grund: Wenn Kate in der Kindeserziehung Rat braucht, geht sie als erstes zu ihrer Mutter Carole (68), anstatt zu ihren Schwiegereltern, wie die Adelsexpertin Jennie Bond berichtet.