Wie tickt die Nummer zwei der dänischen Thronfolge? Der Blaublüter kam am 15. Oktober 2005 in Kopenhagen zur Welt, wurde wenige Monate später, am 21. Januar 2006, in der Schlosskapelle in Christiansborg getauft. Mit sehr illustren Göttis und Gotten: Christian hat deren acht. Neben Onkel väterlicherseits und Tante mütterlicherseits, sind auch sehr prominente Royals seine Paten: Kronprinz Haakon, 46, und Kronprinzessin Mette-Marit, 46, von Norwegen gehören ebenso dazu wie Kronprinzessin Victoria von Schweden, 42, und Kronprinz Pavlos von Griechenland, 52. Das speziellste Taufgeschenk erhielt das damalige Royal-Baby aber vom Staate Dänemark: ein Pony!