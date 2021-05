Verlieren Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Titel?

Prinz Harry hatte in dem Podcast «Armchair Expert» erklärt, er sei in die USA gegangen, um den Kreislauf aus «Schmerz und Leid» in seiner Familie zu durchbrechen. In Bezug auf Erziehung habe er den Schmerz erfahren, den sein Vater wahrscheinlich auch schon erlebt habe. Dass er damit auf seine Grosseltern, Queen Elizabeth II., 95, und Prinz Philip (1921-2021), anspielte, sorge im Palast angeblich für besonders viel Ärger, erklärten Insider laut «Mail On Sunday».