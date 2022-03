Victoria muss ihre Ausgaben auf den Tisch legen

Schon länger streitet man sich in Schweden über den Einsatz von Steuergeldern für den Unterhalt der Königsfamilie. Mittlerweile konnten sich der Staat und das Königshaus einigen. Künftig soll nämlich nicht mehr nur der Verwaltung der Schlösser in die Bücher geschaut werden, sondern auch dem Hofstaat selbst – der königlichen Familie also.