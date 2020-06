Victoria von Schweden gewährt persönliche Einblicke

Damit aber nicht genug: Nachdem Victoria bereits am Freitag neue Bilder von ihrer Familie veröffentlicht hatte, folgten am Nationalfeiertag gleich noch weitere. So teilte die Kronprinzessin in einer Instagram-Story ein kurzes Video, wie sie mit ihrem Mann Prinz Daniel und den Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar auf Schloss Haga, ihrem Wohnsitz, die schwedische Flagge hissen. Estelle und Oscar posierten ausserdem nochmals für ein Foto: Dieses Mal in Anzug beziehungsweise schwedischer Tracht.