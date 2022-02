«Viele Briten sehen in Prinz Andrew einen Feigling»

Hätte man es in Grossbritannien nicht auch begrüsst, wenn es zu einem Prozess gekommen wäre und so der Fall um die Missbrauchsvorwürfe zwecks Wahrheitsfindung auch von einem Gericht, also rechtsstaatlich, hätten geklärt werden können?

Da bin ich mir gar nicht so sicher. Klar gibt es diejenigen, die sagen, es sei beschämend und eine Schande, dass Andrew noch vor zwei Jahren behauptete, Virginia Giuffre nicht zu kennen und sich jetzt nicht vor Gericht stellt. Und sehen in ihm einen Feigling. Aber wäre er vor Gericht gegangen, dann hätte es wochenlang Schlagzeilen gegeben, die sich viele nicht wünschten, gerade auch aus Sympathie zur Queen. Auf Englisch würde man die Situation am besten mit der Redensart «between a rock and a hard place» beschreiben. Also, dass der Vergleich zwar ein Übel ist, aber immer noch das kleinere für ihn. Es konnte kein Happyend geben für ihn.