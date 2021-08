Virginia Giuffre reicht gegen Prinz Andrew Klage ein

Jeffrey-Epstein-Anklägerin Virginia Giuffre (38, geborene Roberts) will den britischen Prinz Andrew (61) zur Rechenschaft ziehen. Wie «People» meldet, hat die US-Amerikanerin ihn nun in New York verklagt. In einer Erklärung, die dem Magazin vorliegt, sagt sie: «Heute hat mein Anwalt eine Klage gegen Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs gemäss dem Child Victims Act eingereicht. Wie in der Klage detailliert dargelegt wird, wurde ich zu ihm gebracht und von ihm sexuell missbraucht.»