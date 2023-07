Vittorio Emmanuele verrät neue Details zum Tod von Juan Carlos' Bruder

Juan Carlos erschoss Bruder Alfonso

Beide Familien, die von Viktor Emanuel von Savoyen und die von Juan Carlos, befanden sich damals in Portugal. Die Monarchie in Italien war zehn Jahre zuvor abgeschafft worden, weshalb Viktor Emanuel von Savoyen einen Grossteil seines Lebens im Exil verbrachte. Die spanische Königsfamilie lebte dort ebenfalls, während in ihrer Heimat Diktator Francisco Franco (†82) an der Macht war. Eine unabhängige, gerichtliche Untersuchung des Unglücks wurde nicht durchgeführt, die Waffe von Juan Carlos' Vater eigenhändig im Meer versenkt – Nährboden für viele Theorien.