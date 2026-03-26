Volk in Rage wegen Interview von Mette-Marit

Eine völlig abgedrehte Geschäftsidee von Briten-Fergie (66) sorgt dann allerdings dafür, dass sich die Gemüter wieder abkühlen. Die Ex von Sex-Grüsel Andrew wollte doch tatsächlich die Hunde der Queen klonen. Das abartige Geschäft mit den vervielfältigten Corgis ist zum Glück in die Binsen gegangen. Ach ja, einen Blick nach Monte-Carlo werfen wir auch noch. Dort hat beim legendären Rosenball Fürstin Charlène (48) ihrer grössten Widersacherin klar gezeigt, wer die Chefin in Monaco ist – und Prinzessin Caroline (69) eiskalt an den (Bild-)Rand gedrückt.