So gross ist Archie schon geworden!

Turbulentes Leben

Am 6. Mai feierte Archie seinen dritten Geburtstag. Obwohl der kleine Fratz noch so jung ist, hat er bereits ein turbulentes Leben hinter sich – auch wenn er sich an das meiste nicht erinnern dürfte. Geboren wurde Archie als Royal des britischen Königshauses in England, doch nach nur neun Monaten entschieden seine Eltern, sich den königlichen Pflichten am Hof zu entziehen und ihr Leben nach Kalifornien zu verlegen. Aus war es für Archie mit dem Leben am Hof – nun wächst er in Kalifornien auf.