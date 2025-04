Vom Hass-Objekt zum gefeierten Königspaar

Früher habe Camilla bei offiziellen Anlässen eine eher zurückhaltende Rolle eingenommen, sich am Verhalten und an Bewegungen ihres Mannes orientiert. «Das ist heute anders», sagt Judi James (72), eine der führenden britischen Expertinnen in Körpersprache. «Camilla hat deutlich an Selbstvertrauen und Autorität gewonnen und ist in der Lage, manchmal auch die Führung zu übernehmen.» Obschon Queen Elizabeth II. Camilla lange ablehnte, attestierte sie ihrer Schwiegertochter später, sie sei eine «patente, witzige Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde steht».