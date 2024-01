Vom Rebell zum König

Dass Frederik André Henrik Christian, Prinz zu Dänemark und Graf von Monpezat, so sein vollständiger Name, König Frederik X. wird, ist nicht selbstverständlich. 1988 ereilt Königin Margrethe II. die Schocknachricht, dass ihre Söhne Frederik und Joachim einen schweren Autounfall in Südfrankreich hatten, bei dem der damals 20-jährige Kronprinz aus dem Auto in einen Fluss geschleudert wird. Eine Narbe am Hinterkopf erinnert ihn bis heute an das Drama.