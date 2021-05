Tatsächlich hat sie auch den Bachelor in Geschichte abgeschlossen, danach verschiedene Praktika absolviert und in der Charity-Organisation «Children in Crisis» von Mutter Fergie ausgeholfen. Trotzdem stellte die «Daily Mail» gemäss «bunte.de» 2015 in Bezug auf Prinzessin Beatrice die Frage: «Hard at work or hardly working?» – «Schwer am Arbeiten oder kaum am Arbeiten?»