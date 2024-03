Heute ist die einst bürgerliche Camilla Shand eine der tragenden Säulen der Königsfamilie. Der wichtigste Protagonist, Gatte König Charles III. (75), ist an Krebs erkrankt, wie auch seine beliebte Schwiegertochter Prinzessin Kate (42), was sie vergangenen Freitag in einem Video öffentlich preisgab. Ihr Mann, Kronprinz William (41), soll sich mit ihr und den gemeinsamen Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5) für die Osterferien in ihr Landhaus Anmer Hall in der Grafschaft Norfolk zurückgezogen haben.