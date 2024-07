«Jeder zieht Königin Camilla damit auf»

Die Veranstaltung, die eigentlich in den Gärten des Clarence House in London hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund des strömenden Regens nach innen verlegt. Und so seien sie und Königin Camilla auf das generell miserable Juli-Wetter zu sprechen gekommen und hätten gemeinsam Witze über ihre Nutzung der Klima-App gemacht, wie Simon der Zeitung erzählte. «Sie [Camilla] erwähnte, dass es in Frankreich, wo ich heute sein sollte, regnete, und ich sagte: ‹Ja, ich weiss.›»