Truthahn zum Zmittag

Mit dem neuen Familienoberhaupt König Charles III. (74) kehren die britischen Royals nun wieder zu den alten Weihnachtstraditionen zurück. Weil die britischen Royals deutsche Wurzeln haben, findet die Bescherung bereits an Heiligabend statt und nicht wie bei den meisten Briten am ersten Weihnachtstag. Am 25. Dezember geht die ganze Familie zum Gottesdienst in der St. Maria Magdalena Kirche in Sandringham, darauf folgt der traditionelle «Christmas-Lunch», an dem ein Truthahn serviert wird.