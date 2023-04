König Charles III. muss kurz vor der Krönung die nächste Hiobsbotschaft verkraften

Eine Untersuchung des Institute for the Study of Civil Society kommt laut der Zeitung «Mirror» nun zu dem Schluss: Die Zukunft der Windsors steht «am Rande des Zusammenbruchs». Laut den Ergebnissen des Instituts läuft die britische Monarchie «Gefahr, sich selbst abzuschaffen». Als Hauptargument wird die Tatsache genannt, dass Tod, Skandale und Rücktritte für einen Rückgang der öffentlichen Auftritte um 40 Prozent in den letzten zehn Jahren verantwortlich sind. Queen Elizabeth II. (†96) reduzierte ihre Termine bereits in den letzten zwei Jahren ihres Lebens auf ein Minimum, und auch Auftritte von Prinz Andrew (63) und Prinz Harry (38) wurden in den letzten Jahren gänzlich gestrichen. Der Skandalbruder des Königs darf keine Pflichten mehr übernehmen, Harry entschied sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (41) freiwillig dafür, von allen Aufgaben zurückzutreten. Ein Verlust in mehrerlei Hinsicht, den man scheinbar nicht mehr zufriedenstellend ausgleichen kann. Und eine Hiobsbotschaft, über die die Windsors garantiert alles andere als «amused» sind. Noch weniger, wenn sie keine drei Wochen vor der Krönung ihren Weg in die Öffentlichkeit findet.