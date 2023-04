Wärter im Tower of London erhalten neue Uniformen

«Stolzer Moment»

Die neuen Uniformen für die offiziell so genannten Yeoman Warders of His Majesty's Royal Palace and Fortress the Tower of London sollen laut «Daily Mail» von einem Team von ganzen 40 Schneidern der traditionsreichen Firma Kashket & Partners of London angefertigt worden sein. Bezahlt wurden sie von der Wohltätigkeitsorganisation Historic Royal Palaces, die den Tower of London betreibt. An jedem einzelnen der Gewänder soll 30 Stunden lang gearbeitet worden sein.