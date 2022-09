Vor Schloss Windsor: Kate, William, Harry und Meghan in Trauer vereint

Es war ein Überraschungsauftritt, denn seit dem Commonwealth Day am 9. März 2020 sah man die beiden Paare nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit. Und es ist auch das erste Mal, dass William und Harry gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, seit sie an der Eröffnung der Gedenkstätte zu Ehren ihrer Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), teilgenommen hatten.