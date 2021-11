Dies soll Medienberichten zufolge laut «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» eine gut informierte Quelle behauptet haben. Das Buch des Autors Christopher Andersen erscheint kommende Woche. Die Gerüchte des Insiders: Prinz Charles soll angeblich am 27. November 2017 – am Tag, an dem die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle offiziell bekannt gegeben wurde – zu seiner Frau Camilla, 74, gesagt haben: «Ich frage mich, wie die Kinder aussehen werden?»