War die Verfolgungsjagd von Prinz Harry und Meghan geplant?

Taxifahrer spielt den Vorfall herunter

Auch der Taxifahrer der Royals findet, dass die Fahrt gar nicht so schlimm war, wie dargestellt. «Ich habe nichts sonderlich Gefährliches gesehen – die Paparazzi blieben hinter uns», so der Fahrer gegenüber Bild. Grundsätzlich bestätigte Sukhcharn Singh (37) das Geschehen am Dienstagabend zwar, schränkte jedoch die Dramatik ein. Die Fahrt habe seinen Angaben zufolge rund 40 Minuten gedauert und nicht zwei Stunden. Da er häufiger Prominente durch New York fahren würde, habe er sich zunächst nichts dabei gedacht und auch sofort die Fotografen bemerkt, die ihnen gefolgt seien. Er habe seinen Kopf nach vorne gerichtet, um sich auf das Fahren konzentrieren zu können. Auch die Paparazzi-Agentur «Backgrid» widersprach der öffentlichen Darstellung. In einem Statement heisst es, dass es nach Angaben der anwesenden Fotografen keine Beinahe-Zusammenstösse gegeben habe.