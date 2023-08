Wäre Ira von Fürstenberg fast die neue Grace Kelly geworden?

Doch Ira zeigte in den Jahren danach, dass sie auch ohne Ehemann sehr gut zurecht kam – sogar besser, als mit Ehemann an ihrer Seite, wie es den Anschein hat. Nicht nur war Ira von Fürstenberg über Jahrzehnte immer wieder Thema in der Regenbogenpresse. Sie war ausserdem bei Modeschauen auf der ganzen Welt als Mannequin tätig, spielte als semi-erfolgreiche Schauspielerin in internationalen Filmproduktionen mit – obwohl der grosse Durchbruch ausblieb – und machte sich als Designerin von Kunstobjekten einen Namen. Ausserdem wurde sie 1976 zur Präsidentin der italienischen Filiale der Kosmetikfirma Germaine Monteil ernannt, war ab 1978 Generaldirektorin des Modehauses Valentino und moderierte ab 1992 sogar für einige Jahre ihre eigene Sendung auf dem deutschen TV-Sender Sat.1 namens «Palastgeflüster».