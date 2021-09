Waren das Prinz Charles' letzte Worte an Prinz Philip?

Prinz Charles, 72, spricht in einer neuen Dokumentation über seinen im April verstorbenen Vater Prinz Philip (1921-2021). In dem womöglich letzten Gespräch der beiden ging es um eine Geburtstagsfeier für Philip, der im vergangenen Juni seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Charles erkläre in der Doku «Prince Philip: The Royal Family Remembers», die am 22. September von der britischen BBC ausgestrahlt wird, dass er Philip am 8. April, einen Tag vor dem Tod des Prinzgemahls, angerufen habe, um mit ihm über mögliche Feierlichkeiten zu sprechen. Das berichtet die «Daily Mail».