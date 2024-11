Als die Polizei Marius Borg Høiby am 4. August 2024 verhaften wollte, rief offenbar ein Informant zuerst Mette-Marit an und informierte sie über die bevorstehende Festnahme. Daraufhin kontaktierte die Kronprinzessin ihren Sohn und informierte ihn darüber, was ihm bevorstand, behauptet die Zeitung «VG». Mit Mette-Marit habe sich die Polizei dann darauf geeinigt, dass ihr Sohn sein Haus neben Schloss Skaugum bei Oslo verlassen soll, damit man ihn ausserhalb des Anwesens festnehmen kann.