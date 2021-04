Prinz Philips schockierendes Familien-Geheimnis

Derweil blüht Philips Vater als «Privatier» auf, lässt in Cannes und Monaco mit seiner Geliebten die Korken knallen. Zu seinem Sohn pflegt er nur schriftlichen Kontakt. Philip selber lebt in London und pendelt in den Internatsferien zwischen der Grossmutter und seinen älteren Schwestern hin und her. Drei davon heiraten Nazis. Im Sanatorium in Kreuzlingen findet Prinz Philips Mutter heraus, wer hinter ihrer Entführung steckt: ihre Mutter Victoria mit dem Einverständnis ihres Mannes Andreas. Die Verletzung sitzt tief. Nach ihrer Entlassung 1932 zieht sie nach Athen, führt ein wohltätiges Leben, widmet sich den Armen.