In schwarzer Kleidung und mit der für den Remembrance Day typischen Mohnblume am Revers stand Kate auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Was Fans freut, war für TV-Star Narinder Kaur (51) Grund genug, einen Tweet rauszuhauen, der ihr kurze Zeit später um die Ohren fliegen sollte. Auf «X» schreibt sie: «Ehrliche Frage – warum sieht Kate so alt aus? Ist sie nicht erst 42? Ist sie Raucherin? Das ist die einzige Erklärung.»