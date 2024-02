Es war ein Schock für die Welt und die Royal Family, als Anfang Februar bekannt wurde, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Um welche Form der Krankheit es sich handelt, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, doch die engsten Familienmitglieder dürften am besten wissen, wie es um den Monarchen steht. Von der Schockdiagnose scheint auch Charles' Jüngster Prinz Harry (39) erschüttert gewesen zu sein. So sehr, dass er sich direkt ins Flugzeug setzt und von Kalifornien nach London reiste, um seinem Vater beizustehen.