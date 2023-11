Warum wirkte Letizia an Leonors Geburtstag so grimmig?

Wie «Gala» schreibt, mutmasste die spanische TV-Moderatorin Susanna Griso in der Sendung «Espejo Público», dass Letizias Gesichtsausdruck Missgunst ausdrückte. Nicht aber gegenüber ihrer Tochter, sondern gegenüber der Ehefrau des Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Francina Armengol. Diese hatte sich nämlich, ebenso wie Letizia, für ein blaues Kleid entschieden, um sich am Ehrentag der Kronprinzessin herauszuputzen. Aber ist Letizia wirklich so eitel und Ich-bezogen, dass sie ein Problem damit hat, wenn jemand an einem offiziellen Termin die gleiche oder eine ähnliche Farbe wie sie trägt? Wohl gemerkt, dass niemand vom anderen wusste, was dieser wohl tragen würde.