Was haben Harry und Meghan eigentlich mit «Archewell» vor?

Auf ihre geplante Wohltätigkeitsorganisation dürfen wir gespannt sein. Harry und Meghan kündigten an, die Welt zu einer besseren verändern zu wollen. Im Kern möchte das Paar etwas «Sinnvolles» und «Wichtiges» tun, liess es im April gegenüber dem britischen «Telegraph» verlauten. Ihre Organisation solle in den USA entstehen und sich um verschiedene soziale Projekte kümmern, so die beiden.