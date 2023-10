Was hat es mit den «Wurstfingern» von König Charles auf sich?

Denn Charles könnte nicht der Einzige in seiner Familie mit de Phänomen sein, denn er könnte sie an seinen ältesten Sohn, den heutigen Prinz William (41), weitergegeben haben. Denn gemäss der «Daily Mail» kommentierte Charles nach der Geburt seines Sohnes die Hände von William in einem Brief an seinen Freund. Darin heisst es: «Ich kann dir nicht sagen, wie aufgeregt und stolz ich bin. Er sieht wirklich überraschend appetitlich aus und hat Wurstfinger genau wie ich», heisst es in dem Buch «Charles, The Man Who Will Be King» von Howard Hodgson.