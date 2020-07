Was ihr tun müsst, dass Victoria richtig hässig wird

Quizfrage: Wer ist der entspannteste Royal? Da kommt wahrscheinlich so manchem Kronprinzessin Victoria von Schweden in den Sinn. Die 43-Jährige ist ein wahrer Sonnenschein und hat das Grinsen eigentlich gepachtet. Doch es gibt eine Sache, die die Royal so richtig ärgert. Okay, es gibt bestimmt mehr, aber von dieser einen wissen wir.