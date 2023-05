Montiert unter Charles' Thron

Was hat es mit dem Schicksalsstein auf sich?

Am morgigen Samstag, 6. Mai, wird King Charles III. in der Westminster Abbey in London zum König gekrönt. Dabei spielen nicht nur verschiedene Kronen eine wichtige Rolle, sondern auch ein spezieller Stein. Wir erklären, was es mit dem Schicksalsstein auf sich hat.