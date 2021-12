Ärger mit der Justiz hat auch König Juan Carlos von Spanien, 83, – seit 2014 als König offiziell zurückgetreten. Er setzt sich in das Emirat Abu Dhabi ab, lebt dort in gediegenem Luxus – und scheint derzeit keine Rückkehr in die Heimat riskieren zu wollen. In Spanien ermitteln die Behörden wegen der Annahme von Schmiergeldern in Höhe von rund 70 Millionen Franken aus Saudi-Arabien, illegal kassiert und nicht versteuert. Pikant: Seine einstige Intima in Privat- und Geschäftsangelegenheiten, die deutsch-dänische Unternehmerin Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 57, behauptet, die enorme Summe sei ein «unaufgefordertes Geschenk» des Ex-Königs an sie gewesen.