Selbstbewusster Prinz Harry nimmt Award entgegen

Laut Körpersprache-Expertin Judi James wirkte Harry – trotz der Abwesenheit seiner Frau Meghan (42) tiefenentspannt und liess sich nicht aus der Ruhe bringen. Normalerweise helfe ihm Meghan, ruhig zu bleiben und seine Nervosität und Angstzustände in Griff zu bekommen. Doch an der Awardverleihung schien Harry sich sichtlich wohl zu fühlen, was man ihm an seiner Körperhaltung ansehen konnte.