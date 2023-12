Was Prinz Williams Lächeln am Diplomatenempfang über ihn verriet

Camilla ist der Ruhepol der Familie

Auch Königin Camilla (76) verriet, laut Judi James, mit ihrer Körpersprache spannende Details: «Normalerweise neigt sie dazu, etwas nervös oder passiv zu wirken, […] aber hier ist ihr Gesichtsausdruck der aktivste in der Gruppe, was sie in Bezug auf Emotionen und Widerstandsfähigkeit am stärksten auszeichnet.» Es war das natürliche Lächeln der Königin, das der Körpersprachen-Expertin diese Informationen verriet. Es ist und bleibt eine schwierige Situation für das britische Königshaus, die wohl jedes einzelne der royalen Mitglieder belastet.