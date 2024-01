Zu seinem 18. Geburtstag im Oktober vergangenen Jahres nahm Prinz Christian einen seiner ersten grossen Termine wahr. Er winkte vom Balkon des Schlosses und liess so die Öffentlichkeit an den Feierlichkeiten teilhaben. Im ganzen Land wurden an diesem besonderen Tag die Flaggen gehisst. Ein Zeichen für die Verbundenheit der Dänen mit ihrem zukünftigen Kronprinzen?