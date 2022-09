Was King Charles III. anders machen wird als seine Mutter

Der geborene König

Die junge Elizabeth wusste lange nicht, dass sie einmal auf dem Thron von England sitzen würde. Vielleicht war sie deshalb so sehr auf Tradition bedacht und strengte sich stets an, alles richtig zu machen. So konnte niemand behaupten, dass man merken würde, dass sie nicht in die Rolle hineingeboren wurde. Immer perfekt sein, sich keinen Fehltritt leisten – so überzeugt man das Volk, dass man die richtige Person für den Job ist. Charles hingegen ist tatsächlich zum König geboren. Nicht etwa, weil er sich stets so königlich gibt, aber weil er diese Position als Erstgeborener der Königin automatisch bekam. So hatte er sein ganzes Leben – und das war bisher schon sehr lang – Zeit, seiner späteren Rolle gerecht zu werden.