Prinz Harry soll ein geheimes Hotelzimmer haben

Im kalifornischen Montecito hatten sie die Hoffnung, ein ruhiges Familienleben fernab des Medienrummels zu führen. Doch es scheint, als wären Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) seit ihrem Ausstieg aus der britischen Königsfamilie fast täglich in diverse Negativ-Schlagzeilen verwickelt. Nach dem explosiven Interview mit Talk-Queen Oprah Winfrey (69) sorgte das Herzogspaar für Sussex mit der Autobiografie «Spare» sowie der Netflix-Doku «Harry & Meghan» für weltweite Skandale. Hinzu kam jüngst ein Vorfall in New York, bei dem die beiden laut eigener Aussage in eine «fast katastrophale Autoverfolgung mit mehreren aggressiven Paparazzi» geraten waren.