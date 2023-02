Loch im Socken

King Charles sorgt mit Mode-Fauxpas für Lacher

Selbst dem König von England kann mal ein modisches Missgeschick passieren. Das bewies King Charles III. nun bei einem Besuch in einer Moschee, denn als er seine Schuhe auszog, entdeckte man etwas an seinen Füssen, was eigentlich so gar nicht royal ist.