Wegen ihrer Schwester trägt sie nur flache Schuhe

Im Gegenzug ist Sofía freier, was ihre weitere berufliche Laufbahn betrifft. Im Mai macht sie den Abschluss am UWC Atlantic College in Wales, wo sie sich scheinbar gegenteilig zu ihrem öffentlichen Bild zeigte. Nächtliche Partys, mangelndes Interesse am Unterricht und disziplinarische Probleme wie Unpünktlichkeit sind die Kehrseite ihres Lebens und zeigen, dass Intantin Sofía bei all ihren Prinzessinnen-Privilegien und royalen Pflichten vor allem eines ist: ein Teenager auf der Suche nach der eigenen Identität.