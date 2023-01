«Massive Vertrauensprobleme» zwischen William und Harry

In einem Interview für die US-amerikanische Sendung «Good Morning America», das am 9. Januar gezeigt werden soll, geht Harry auf das Verhältnis zu seinem Bruder ein. In einer Vorschau deutet Moderator Michael Strahan (51) an, dass Harry offenbar in dem Buch William als seinen «geliebten Bruder» und als «Erzfeind» bezeichne. «Ich denke, sie wäre traurig», erklärt Prinz Harry in dem Gespräch zudem auf die Frage, wie sich die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997) wohl fühlen würde, wenn sie die heutige Beziehung ihrer Söhne sehen könnte.