Im Jahr 2000 sollen sich auf dem Anwesen Berichte über unerklärliche Vorkommnisse gehäuft haben. Besonders betroffen war das Schlafzimmer, in dem König George VI. (1895–1952) – der Vater der Queen – 1952 verstorben war. Bedienstete fühlten sich beobachtet, sprachen von einer «Unruhe» im Raum, manche weigerten sich sogar, ihn zu betreten. In seinen privaten Tagebüchern dokumentierte Royal-Biograf Kenneth Rose (1924–2014), dass sich das Personal Hilfe suchend an Queen Mum wandte. Diese beauftragte schliesslich einen örtlichen Pfarrer mit einer Reinigungszeremonie. Das Überraschende dabei: Auch Königin Elizabeth II. soll daran teilgenommen haben, ebenso wie ihre Hofdame Prue Penn (1926–2023).