Die monegassische Fürstenfamilie zeigt sich in weihnachtlicher Eintracht. Am 30. November läuteten Fürst Albert (66), Fürstin Charlène (46) und ihre neunjährigen Zwillinge auf dem Casino-Platz in Monte-Carlo die Festzeit ein. Ein traditioneller Akt, der die besinnliche Stimmung im Fürstentum einläutet.