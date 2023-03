Nun will der Royal vor allem sein Wissen über Nierenkrankheiten und Transplantationen in die Welt hinaustragen – und sich für das Thema Organspende stark machen. «Ich empfinde eine gewisse Verantwortung dafür, Wissen zu verbreiten, Menschen dazu aufzufordern, sich zu registrieren. Ich bin überzeugt, dass alle, die ein Organ annehmen, sich auch als Organspender registrieren sollten», erläuterte er. Es würden trotz steigendem Interesse noch immer viele Menschen auf ein Organ warten. «Das bedeutet grossen Stress. Man weiss, dass man nicht überlebt, wenn man kein Organ bekommt. Zugleich wissen wir, dass 85 Prozent der Schweden dafür sind, Organe zu spenden. Es ist also etwas frustrierend», so der ehemalige Fitnesstrainer.