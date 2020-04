Wenn Harry und Meghan das mal nicht bereuen

Klar, es gibt Gründe, wieso Harry und Meghan sich gerne in Los Angeles niederlassen möchten. Da wäre Meghans Mama, Doria Ragland, 63, die in Los Angeles wohnt. Und so ein bisschen Familienanschluss ist ja schon noch schön. Oder Meghan Markle selbst, die scheinbar in ihrem alten Beruf wieder Fuss fassen möchte. Geht als Schauspielerin in Hollywood natürlich am einfachsten. Ausserdem gibts auch rund um Los Angeles Anwesen – oder ganze Gebiete – die quasi den VIPs vorbehalten sind. Mit Kontrollen am Eingang, dass keine Paparazzi und Fans reinkommen.