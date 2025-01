Wenn Meghan und Harry Hass säen, fliesst die Kohle

Am Abend des 8. Januar 2020 hielten Royalfans und Medienschaffende weltweit den Atem an. Prinz Harry (40) und seine Gattin Herzogin Meghan (43) gaben auf Instagram bekannt, dass sie als arbeitende Royals zurücktreten. Schon da war klar, welches Geschäftsmodell ihnen vorschwebt: alle Privilegien, ohne Pflichten. Ein Leben als Privatpersonen mit ihrem damals acht Monate alten Baby Archie zwischen Buckingham-Palast und Nordamerika. Eigenes Geld zu verdienen, in Frieden und Freiheit zu leben, das war ihr Plan, der am 1. März 2020 in Kraft trat und den Begriff Megxit hervorbrachte. Eine Wortkombination aus Meghan und dem englischen Exit, was so viel wie Ausstieg bedeutet und eine Anspielung auf den Brexit war.