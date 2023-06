Kronprinzessin Amalia verzichtete freiwillig auf Apanage

Zu dieser Erkenntnis kommt eine Umfrage des Analyseinstituts YouGov, welches von der Zeitung «B.T.» in Auftrag gegeben wurde. 1'220 Dänen wurden zu dem Thema befragt. Hintergrund ist, dass Kronprinzessin Amalia der Niederlande (19) während des Studiums auf ihre eigene Apanage verzichtet, weil sie in dieser Zeit nicht für das Geld arbeitet. Circa 50 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Christian von Dänemark dem Beispiel von Amalia folgen sollte. Ob es aber wirklich so weit kommt, ist noch ungewiss. Der Hof hat auf eine Anfrage von «B.T.» nicht reagiert.